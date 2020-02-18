شكرا لقرائتكم خبر عن تأهيل الشاشات «النقطية» بالمسجد النبوي والان نبدء بالتفاصيل

أنجزت إدارة الشاشات بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي مشروع تأهيل وصيانة وبرمجة وتشغيل الشاشات النقطية وتوحيد أنظمة التحكم بها. وقال مدير إدارة الشاشات م. أحمد الحربي إن المشروع يمثّل المرحلة الأولى من أعمال إعادة تأهيل وربط جميع الشاشات الموجودة بالمسجد النبوي وساحاته ومرافقه بغرفة تحكم مركزية، وذلك في إطار التحول الإلكتروني للوكالة وتحقيق رؤية المملكة 2030 والجهود الرامية لتحقيق أهداف تطوير منظومة الخِدْمات المقدمة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ د. عبدالرحمن السديس، وبمتابعة من وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الشيخ د. محمد الخضيري.

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