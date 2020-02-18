شكرا لقرائتكم خبر عن الملك يبحث العلاقات ومستجدات «القرن الأفريقي» مع رئيس أريتريا والان نبدء بالتفاصيل

استعرض خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، مع رئيس دولة أريتريا أسياس أفورقي، العلاقات الثنائية بين البلدين، ومستجدات الأحداث في القرن الأفريقي والمنطقة.

وأكد الملك المفدى والرئيس أفورقي خلال جلسة مباحثات رسمية أمس على أهمية ودور مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن في تنمية وتعزيز فرص التعاون في شتى المجالات.

وكان خادم الحرمين الشريفين -رعاه الله- قد استقبل أمس رئيس دولة أريتريا أسياس أفورقي، وأقام مأدبة غداء تكريماً له والوفد المرافق، ورحب -أيده الله- بالرئيس أفورقي والوفد المرافق له في المملكة، فيما أبدى الرئيس الأريتري سعادته بلقائه خادم الحرمين الشريفين، كما صافح الرئيس الأريتري الأمراء، والوزراء وقادة القطاعات العسكرية.

حضر المباحثات الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، والأمير د. منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء د. عصام بن سعيد (الوزير المرافق)، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء خالد العيسى، ووزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد قطان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة أريتريا صقر القرشي، كما حضرها من الجانب الأريتري وزير الخارجية عثمان صالح، ومستشار الرئيس يماني قبراب، ومدير مكتب الرئيس الأمين حسن الأمين، والقائمة بالأعمال في سفارة دولة أريتريا لدى المملكة ويني قيهير.