شكرا لقرائتكم خبر عن نادي «أمن سيبراني» بجامعة أم القرى والان نبدء بالتفاصيل
وقدم ضابط الاتصال لمبادرة السايبرهب د. سلطان المطيري شرحاً عن رؤية النادي تعزيزاً للوعي بالأمن السيبراني ومخاطر الإنترنت بين طلاب وطالبات الجامعة وفروعها، للعمل في بناء قدرات وطنية في مجال الأمن السيبراني عبر التدريب والتأهيل ضمن المعايير الدولية، إضافة إلى الإسهام في مبادرة وزارة التعليم والاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز في نشر الوعي بين الطلاب والطالبات بجامعة أم القرى.
وأضاف إن من أهداف النادي دعم الطلاب والطالبات للمشاركة في المسابقات المحلية والدولية، وذلك من خلال تدريبهم وتأهيلهم على تلك المسابقات من خلال عمل مسابقات داخل الجامعة لرفع مستوى جاهزيتهم واستثمار أوقاتهم بعمل المشاريع، التي تفيد في سوق العمل، وتعزيز روح العمل التطوعي بين الأعضاء والعضوات.
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