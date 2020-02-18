شكرا لقرائتكم خبر عن 35 جراحة لمكافحة العمى في الجابون والان نبدء بالتفاصيل

أجرت الحملة الطبية التطوعية لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في مدينة ليبريفيل، في جمهورية الجابون أمس الأول، 35 عملية جراحية لإزالة الماء الأبيض، وكشفت على 760 شخصا، كما جرى توزيع 550 نظارة طبية للحالات التي لا تستدعي تدخلا جراحيا، وذلك خلال اليوم الثاني من بدء الحملة. وتأتي حملة المركز بالتعاون مع مؤسسة البصر العالمية بهدف معالجة مصابي أمراض العيون في جمهورية الجابون وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

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