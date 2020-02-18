شكرا لقرائتكم خبر عن الغرامة والإبعاد عقوبة عدم تجديد «هوية مقيم» والان نبدء بالتفاصيل
وأوضحت أن عقوبة عدم تجديد «هوية مقيم» في المرة الأولى هي الغرامة المالية «500 ريال»، وعند تكرار المخالفة للمرة الثانية تضاعَف العقوبة لتصل إلى غرامة «1000 ريال» وفي حين تكرار المخالفة للمرة الثالثة يجري إبعاد المخالف عن البلاد.
وأضافت «يمكن التأكد من مدة سريان «هوية مقيم» وتجديدها عبر الدخول إلى منصة الخدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية «أبشر»، أو عبر بوابة «مقيم» الإلكترونية».
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