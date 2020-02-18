شكرا لقرائتكم خبر عن 500 حقيبة شتوية لأطفال ونساء باكستان والان نبدء بالتفاصيل

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول، 500 حقيبة شتوية في مديرية سوات بإقليم خيبر بختون خوا بجمهورية باكستان الإسلامية، استفاد منها 2500 فرد من الأطفال والنساء وكبار السن.

ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر المركز للدول والشعوب ذات الاحتياج في مختلف دول العالم.