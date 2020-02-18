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تدابير وقائية من كورونا في «تقنية القطيف»

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ينظم قسم الصحة والسلامة المهنية بالكلية التقنية بمحافظة القطيف محاضرات توعوية وإرشادية لمنسوبي الكلية؛ للوقاية من عدوى فيروس كورونا، وذلك ضمن الخطط الوقائية والإجراءات المتخذة لمواجهة تهديد هذا الفيروس في مختلف الجهات، التي يكون بها أعداد كبيرة، مثل الكليات، وسواها.

وأوضح رئيس قسم الصحة والسلامة المهنية بالكلية جاسم آل رضوان أن هذا الإجراء الذي ينفذه قسم الصحة في الكلية، يأتي من منطلق دور الكلية في الحفاظ على سلامة وصحة منسوبيها، من خلال توفير بيئة عمل وتدريب آمنة وصحية، من خلال اتخاذ جميع التدابير الوقائية لمتدربيها البالغ عددهم ما يقارب 2000 متدرب، وتعزيز الوعي الصحي لديهم، وتعريفهم بالطرق الصحيحة والاحترازية؛ للوقاية من الإصابة بالفيروس.

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