شكرا لقرائتكم خبر عن تدابير وقائية من كورونا في «تقنية القطيف» والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح رئيس قسم الصحة والسلامة المهنية بالكلية جاسم آل رضوان أن هذا الإجراء الذي ينفذه قسم الصحة في الكلية، يأتي من منطلق دور الكلية في الحفاظ على سلامة وصحة منسوبيها، من خلال توفير بيئة عمل وتدريب آمنة وصحية، من خلال اتخاذ جميع التدابير الوقائية لمتدربيها البالغ عددهم ما يقارب 2000 متدرب، وتعزيز الوعي الصحي لديهم، وتعريفهم بالطرق الصحيحة والاحترازية؛ للوقاية من الإصابة بالفيروس.
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