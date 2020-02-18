شكرا لقرائتكم خبر عن دور «الجمعيات الزراعية» في التنمية المستدامة بغرفة الأحساء والان نبدء بالتفاصيل
وأكد رئيس لجنة التنمية الزراعية بالغرفة، م. صادق الرمضان، الدور الريادي للجمعيات التعاونية، وإسهامها في النهوض الاقتصادي والاجتماعي، وتحقيقها أهداف التنمية المستدامة للبلاد، وتوفير فرص العمل للمواطنين في القطاعات الزراعية كافة، وتحسين الدخول ورفع مستوى المعيشة، داعيًا المزارعين والمستثمرين والمهتمين بالأحساء للحضور والمشاركة في الورشة.
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