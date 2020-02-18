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دور «الجمعيات الزراعية» في التنمية المستدامة بغرفة الأحساء

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تتناول ورشة عمل بعنوان «أهمية وفوائد الجمعيات التعاونية الزراعية»، التي تنظمها غرفة الأحساء، بالتعاون مع مركز التنمية الاجتماعية، غدًا، مميزات الانضمام إلى الجمعيات التعاونية الزراعية، والدعم الفني والنظامي، والتسهيلات الحكومية المقدمة للجمعيات التعاونية، وآلية تأسيس جمعيات تعاونية زراعية والانتساب إليها، ودورها في توفير عناصر الإنتاج للأنشطة المختلفة، والمشاركة في نمو الناتج المحلي والمحافظة على الموارد الطبيعية، وترشيد مياه الري.

وأكد رئيس لجنة التنمية الزراعية بالغرفة، م. صادق الرمضان، الدور الريادي للجمعيات التعاونية، وإسهامها في النهوض الاقتصادي والاجتماعي، وتحقيقها أهداف التنمية المستدامة للبلاد، وتوفير فرص العمل للمواطنين في القطاعات الزراعية كافة، وتحسين الدخول ورفع مستوى المعيشة، داعيًا المزارعين والمستثمرين والمهتمين بالأحساء للحضور والمشاركة في الورشة.

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