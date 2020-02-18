شكرا لقرائتكم خبر عن تجاوبا مع ”الخليج 365”.. إلزام مقاولي الجبيل بشروط البناء والان نبدء بالتفاصيل
وجاء هذا التحرك تجاوبًا من بلدية محافظة الجبيل، مع ما نشرته ”الخليج 365”، الثلاثاء الماضي، حول ضرورة إلزام المقاولين بمراقبة الأعمال الإنشائية التي تنفذ، خاصة في الشوارع الرئيسية.
وثمن أهالي المحافظة، وأصحاب المحلات التجارية، والمتسوقون، هذا التفاعل من المسؤولين، وتلبيتهم مطالبهم، والحرص على المتسوقين.
ونشرت ”الخليج 365” موضوعًا بعنوان «مخلفات البناء تخنق شوارع الجبيل»، أشارت فيه إلى مطالبة عدد من المارة والمتسوقين في الجبيل بأهمية وضع سواتر تمنع انتشار الرمال ومخلفات البناء في الشوارع، خاصة أنها تعيق الحركة، إضافة إلى تشويه المنظر العام، ومطالبة الأهالي بتطبيق العقوبات على المخالفين، والإبقاء على مواقع عبور المشاة، خاصة في المناطق المكتظة كالأسواق.
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