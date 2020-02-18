شكرا لقرائتكم خبر عن غرس ثقافة التبرع في «دمي فداء للوطن» والان نبدء بالتفاصيل

نظم مكتب تعليم محافظة الجبيل حملة للتبرع بالدم، بعنوان «دمي فداء للوطن»، بحضور مدير مكتب تعليم الجبيل معمر الزهراني، وذلك في مقر مكتب التعليم.

واستهدفت الحملة، التي استمرت لمدة يوم واحد، التوعية بأهمية وفوائد التبرع بالدم، ونشر ثقافة العمل الخيري، وتبيان آثارها الصحية لدى جميع فئات المجتمع، وذلك بالشراكة مع المختبر الإقليمي ببنك الدم في الدمام.

وبين الزهراني أن الحملة تغرس خلق الإنسان النبيل، وتعود الأبناء على البذل والعطاء، وأن أغلى ممتلكات الإنسان دمه، الذي سيمنحه ويعطيه لوطنه، فالمناسبة عزيزة والوطن عزيز علينا، والجود واجب تجاه الوطن، سواء بدمائنا أو أرواحنا، وهذه القيم لا بد أن تزرع في نفوس أبنائنا الطلاب.

وأهاب بجميع الزملاء في الميدان، من قادة وقائدات، تبني مثل هذه المبادرات التي تزرع في أبنائنا حب الوطن والبذل والعطاء، موضحًا أن مثل هذه المبادرات تغرس روح المواطنة في أنفس الجميع.