، "الأرصاد" تنبِّه: ضباب بالجوف والشمالية.. واستمرار الأمطار على القصيم ،

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أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق الحدود الشمالية والجوف والقصيم.
وفي التفاصيل، أوضحت هيئة الأرصاد أن منطقة الحدود الشمالية تشهد ضبابًا يؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة العويقلية ورفحاء طريف وعرعر، وتبدأ الساعة الـ 23.30 من مساء الاثنين، وتستمر حتى الساعة الـ 07.00 من صباح الثلاثاء.
ونبهت منطقة الجوف بأنها تشهد ضبابًا يؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة القريات ودومة الجندل وسكاكا وطبرجل، وتبدأ الساعة الـ 23.30 من مساء الاثنين، وتستمر حتى الساعة الـ 07.00 من صباح الثلاثاء.
وتشهد منطقة القصيم استمرار حالة أمطار خفيفة إلى متوسطة، وكذلك نشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍّ في الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأسياح والبدائع البكيرية والرس والمذنب والنبهانية بريدة ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور وعنيزة وعيون الجواء، وبدأت منذ الساعة الـ 12.00 من ظهر الأحد الماضي، وتستمر حتى الساعة الـ 9.00 من صباح الثلاثاء.هيئة الأرصاد وحماية البيئة ضباب أمطار
"الأرصاد" تنبِّه: ضباب بالجوف والشمالية.. واستمرار الأمطار على القصيمصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-02-18
أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق الحدود الشمالية والجوف والقصيم.
وفي التفاصيل، أوضحت هيئة الأرصاد أن منطقة الحدود الشمالية تشهد ضبابًا يؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة العويقلية ورفحاء طريف وعرعر، وتبدأ الساعة الـ 23.30 من مساء الاثنين، وتستمر حتى الساعة الـ 07.00 من صباح الثلاثاء.
ونبهت منطقة الجوف بأنها تشهد ضبابًا يؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة القريات ودومة الجندل وسكاكا وطبرجل، وتبدأ الساعة الـ 23.30 من مساء الاثنين، وتستمر حتى الساعة الـ 07.00 من صباح الثلاثاء.
وتشهد منطقة القصيم استمرار حالة أمطار خفيفة إلى متوسطة، وكذلك نشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍّ في الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأسياح والبدائع البكيرية والرس والمذنب والنبهانية بريدة ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور وعنيزة وعيون الجواء، وبدأت منذ الساعة الـ 12.00 من ظهر الأحد الماضي، وتستمر حتى الساعة الـ 9.00 من صباح الثلاثاء.
18 فبراير 2020 - 24 جمادى الآخر 1441
01:31 AM
تشمل عددًا كبيرًا من المحافظات.. وتستمر الحالات حتى صباح الثلاثاء
أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق الحدود الشمالية والجوف والقصيم.
وفي التفاصيل، أوضحت هيئة الأرصاد أن منطقة الحدود الشمالية تشهد ضبابًا يؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة العويقلية ورفحاء طريف وعرعر، وتبدأ الساعة الـ 23.30 من مساء الاثنين، وتستمر حتى الساعة الـ 07.00 من صباح الثلاثاء.
ونبهت منطقة الجوف بأنها تشهد ضبابًا يؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة القريات ودومة الجندل وسكاكا وطبرجل، وتبدأ الساعة الـ 23.30 من مساء الاثنين، وتستمر حتى الساعة الـ 07.00 من صباح الثلاثاء.
وتشهد منطقة القصيم استمرار حالة أمطار خفيفة إلى متوسطة، وكذلك نشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍّ في الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأسياح والبدائع البكيرية والرس والمذنب والنبهانية بريدة ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور وعنيزة وعيون الجواء، وبدأت منذ الساعة الـ 12.00 من ظهر الأحد الماضي، وتستمر حتى الساعة الـ 9.00 من صباح الثلاثاء.
، "الأرصاد" تنبِّه: ضباب بالجوف والشمالية.. واستمرار الأمطار على القصيم ،
المصدر : الخليج 365
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