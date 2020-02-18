محمد بن مسعود - الدمام - "أمن الدولة" و"عبدالعزيز للعلوم" توقعان اتفاقية لإنشاء مركز الابتكار للتقنيات الأمنية وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-02-18 وقعت رئاسة أمن الدولة ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية اليوم بمقر الرئاسة، اتفاقية تعاون بحثي لإنشاء مركز ابتكار تقني مشترك لدعم كفاءة الأعمال التقنية بمسمى (مركز الابتكار ‏للتقنيات الأمنية). وتهدف الاتفاقية إلى إنشاء مركز الابتكار للتقنيات الأمنية، وتقديم الاستشارات الفنية والإدارية والتقنية والتطويرية. 18 فبراير 2020 - 24 جمادى الآخر 1441 01:13 AM Advertisements تهدف اتفاقية التعاون إلى تقديم الاستشارات الفنية والإدارية والتطويرية تهدف اتفاقية التعاون إلى تقديم الاستشارات الفنية والإدارية والتطويرية وقعت رئاسة أمن الدولة ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية اليوم بمقر الرئاسة، اتفاقية تعاون بحثي لإنشاء مركز ابتكار تقني مشترك لدعم كفاءة الأعمال التقنية بمسمى (مركز الابتكار ‏للتقنيات الأمنية). وتهدف الاتفاقية إلى إنشاء مركز الابتكار للتقنيات الأمنية، وتقديم الاستشارات الفنية والإدارية والتقنية والتطويرية. ، "أمن الدولة" و"عبدالعزيز للعلوم" توقعان اتفاقية لإنشاء مركز الابتكار للتقنيات الأمنية ،

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