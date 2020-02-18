، النصر في ضيافة العين .. والتعاون يسعى للصدارة عبر بوابة الدحيل ،

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تختتم الأندية السعودية (النصر والتعاون) مبارياتها مساء اليوم الثلاثاء، في الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2020 .
فعلى أرض ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية، وتحديدًا عند الساعة 5:55 مساءً، يحل النصر ضيفًا ثقيلاً على نظيره العين الإماراتي، لصالح المجموعة الرابعة.
النصر يسعى للعودة للديار بالنقاط الثلاث التي تضعه في الصدارة "مؤقتًا" بعد تعثره بالتعادل أمام السد القطري في الجولة الأولى، كما أن تخطي الشباب "دوريًا" يعد محفزًا كبيرًا في الخطوة الآسيوية الثانية لتحقيق نتيجة إيجابية.
في المقابل يسعى العين الإماراتي لتعويض خسارته في الجولة الأولى أمام سيباهان الإيراني، وسط مؤازرة متوقعة من قِبل الجماهير العيناوية، لذا من المتوقع أن تحظى المواجهة ( الخليجية الآسيوية) بالندية والإثارة.
وفي اللقاء الآخر يخوض التعاون، لقاءه الثاني (المجموعة الثالثة) حين يلاقي الدحيل القطري على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة عند الساعة 6:35 مساء.
التعاون يخوض المواجهة وهو في المركز الثاني بعد أن كسب لقاءه في الجولة الأولى أمام الشارقة الإماراتي، ويسعى لخطف نقاط المباراة وتصدر مجموعته، حيث يخوض اللقاء متسلحًا بعاملي الأرض والجمهور، كما أن عودة مهاجم الفريق الكاميروني "تاوامبا" للتشكيلة الأساسية تدعم صفوف الفريق.
دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2020 النصر العين التعاون الدحيل
النصر في ضيافة العين .. والتعاون يسعى للصدارة عبر بوابة الدحيلأحمد سرور الخليج 365 2020-02-18
تختتم الأندية السعودية (النصر والتعاون) مبارياتها مساء اليوم الثلاثاء، في الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2020 .
فعلى أرض ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية، وتحديدًا عند الساعة 5:55 مساءً، يحل النصر ضيفًا ثقيلاً على نظيره العين الإماراتي، لصالح المجموعة الرابعة.
النصر يسعى للعودة للديار بالنقاط الثلاث التي تضعه في الصدارة "مؤقتًا" بعد تعثره بالتعادل أمام السد القطري في الجولة الأولى، كما أن تخطي الشباب "دوريًا" يعد محفزًا كبيرًا في الخطوة الآسيوية الثانية لتحقيق نتيجة إيجابية.
في المقابل يسعى العين الإماراتي لتعويض خسارته في الجولة الأولى أمام سيباهان الإيراني، وسط مؤازرة متوقعة من قِبل الجماهير العيناوية، لذا من المتوقع أن تحظى المواجهة ( الخليجية الآسيوية) بالندية والإثارة.
وفي اللقاء الآخر يخوض التعاون، لقاءه الثاني (المجموعة الثالثة) حين يلاقي الدحيل القطري على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة عند الساعة 6:35 مساء.
التعاون يخوض المواجهة وهو في المركز الثاني بعد أن كسب لقاءه في الجولة الأولى أمام الشارقة الإماراتي، ويسعى لخطف نقاط المباراة وتصدر مجموعته، حيث يخوض اللقاء متسلحًا بعاملي الأرض والجمهور، كما أن عودة مهاجم الفريق الكاميروني "تاوامبا" للتشكيلة الأساسية تدعم صفوف الفريق.
18 فبراير 2020 - 24 جمادى الآخر 1441
01:22 AM
في المنعطف الثاني من دوري أبطال آسيا 2020
تختتم الأندية السعودية (النصر والتعاون) مبارياتها مساء اليوم الثلاثاء، في الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2020 .
فعلى أرض ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية، وتحديدًا عند الساعة 5:55 مساءً، يحل النصر ضيفًا ثقيلاً على نظيره العين الإماراتي، لصالح المجموعة الرابعة.
النصر يسعى للعودة للديار بالنقاط الثلاث التي تضعه في الصدارة "مؤقتًا" بعد تعثره بالتعادل أمام السد القطري في الجولة الأولى، كما أن تخطي الشباب "دوريًا" يعد محفزًا كبيرًا في الخطوة الآسيوية الثانية لتحقيق نتيجة إيجابية.
في المقابل يسعى العين الإماراتي لتعويض خسارته في الجولة الأولى أمام سيباهان الإيراني، وسط مؤازرة متوقعة من قِبل الجماهير العيناوية، لذا من المتوقع أن تحظى المواجهة ( الخليجية الآسيوية) بالندية والإثارة.
وفي اللقاء الآخر يخوض التعاون، لقاءه الثاني (المجموعة الثالثة) حين يلاقي الدحيل القطري على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة عند الساعة 6:35 مساء.
التعاون يخوض المواجهة وهو في المركز الثاني بعد أن كسب لقاءه في الجولة الأولى أمام الشارقة الإماراتي، ويسعى لخطف نقاط المباراة وتصدر مجموعته، حيث يخوض اللقاء متسلحًا بعاملي الأرض والجمهور، كما أن عودة مهاجم الفريق الكاميروني "تاوامبا" للتشكيلة الأساسية تدعم صفوف الفريق.
، النصر في ضيافة العين .. والتعاون يسعى للصدارة عبر بوابة الدحيل ،
المصدر : الخليج 365
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