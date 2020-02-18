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باشرت فرق الإطفاء بالدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، صباح اليوم الثلاثاء، حريقًا اندلع في عمارة مكونة من دورين، وتم إخلاء ساكنيها عبر آلية السلالم المتحركة.
وتشير المعلومات الأولية التي حصلت عليها "الخليج 365" من واقع الحدث إلى أن فرق الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة تسيطر على الحريق بمساندة فرق مساندة للحيلولة دون انتقال الحريق ومحاصرته في موقعه، وتم إخلاء سكان العمارة احترازيًّا، والمحافظة على السلامة العامة حتى لا تقع إصابات.
"الخليج 365" ستوافيكم بالتفاصيل فور ورودها.
18 فبراير 2020 - 24 جمادى الآخر 1441 01:22 AM
رجال الإنقاذ تمكنوا من إخلاء ساكنيها عبر آلية السلالم المتحركة
باشرت فرق الإطفاء بالدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، صباح اليوم الثلاثاء، حريقًا اندلع في عمارة مكونة من دورين، وتم إخلاء ساكنيها عبر آلية السلالم المتحركة.
وتشير المعلومات الأولية التي حصلت عليها "الخليج 365" من واقع الحدث إلى أن فرق الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة تسيطر على الحريق بمساندة فرق مساندة للحيلولة دون انتقال الحريق ومحاصرته في موقعه، وتم إخلاء سكان العمارة احترازيًّا، والمحافظة على السلامة العامة حتى لا تقع إصابات.
"الخليج 365" ستوافيكم بالتفاصيل فور ورودها.
، "مدني مكة" يباشر حريقًا اندلع في عمارة بحي شرائع المجاهدين ،
المصدر : الخليج 365
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