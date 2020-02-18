نيابة العاصمة المقدسة تحقق مع شخصين سرقا 20 مدرسة بمكة

تحقق النيابة العامة بالعاصمة المقدسة مع شخصين سعودي ومقيم برماوي في قضية سرقة قرابة 20 مدرسة في أنحاء متعددة من العاصمة المقدسة. وفي التفاصيل، تلقى عدد من مراكز الشرطة بالعاصمة المقدسة عددًا من البلاغات عن تعرض مدارس للسرقة وفقدت منها أجهزة متنوعة ومبالغ مالية.

وكثفت الأجهزة الأمنية بشرطة العاصمة المقدسة متابعتها للمواقع التي تكررت فيها السرقات في كلٍ من أجياد الكعكية وستر اللحياني وتمكنت تحريات وبحث مركز شرطة الكعكية من ضبط شخصين سعودي ومقيم برماوي بعد كمين محكم واتضح علاقتهما بسرقة ما يقارب 20 مدرسة في أنحاء متعددة من العاصمة المقدسة. وجرى إعداد محضر بالواقعة وتسليم ملف القضية للنيابة العامة بحكم الاختصاص.