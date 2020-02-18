السعودية اليوم / الهيئة العامة للترفيه تستقبل وفداً من الكونجرس الأمريكي



الرياض 23 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 17 فبراير 2020 م واس

استقبلت الهيئة العامة للترفيه اليوم وفداً من مستشاري ومساعدي أعضاء الكونجرس الأمريكي، حيث كان في استقبالهم في مقر الهيئة المدير التنفيذي لقطاع الإستراتيجية غسان خان وعدد من مسؤولي الهيئة .

واطّلع الوفد خلال الزيارة، على ما تقوم به الهيئة العامة للترفيه من جهود أسهمت في تطوّر وحراك هذا القطاع الحيوي بالمملكة خلال السنوات الثلاث الماضية.

وأبدى الوفد إعجابهم بما رأوه خلال هذه الزيارة، مشيدين بالنقلة الكبيرة التي يشهدها قطاع الترفيه في المملكة .

عقب ذلك توجه الوفد إلى زيارة منطقة الرياض بوليفارد.

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