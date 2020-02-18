السعودية اليوم / رئاسة أمن الدولة ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية توقعان اتفاقية تعاون



الرياض 23 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 17 فبراير 2020 م واس

وقعت رئاسة أمن الدولة مع مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية اليوم بمقر الرئاسة، اتفاقية تعاون بحثي لإنشاء مركز ابتكار تقني مشترك لدعم كفاءة الأعمال التقنية بمسمى (مركز الابتكار ‏للتقنيات الأمنية) .

وتهدف الاتفاقية إلى إنشاء مركز الابتكار للتقنيات الأمنية، وتقديم الاستشارات الفنية والإدارية والتقنية والتطويرية.

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