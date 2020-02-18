السعودية اليوم / سمو أمير منطقة جازان يزور محافظة أبو عريش غدا



جيزان 23 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 17 فبراير 2020 م واس

يقوم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان غداً بزيارة تفقدية لمحافظة أبو عريش في إطار الجولات التفقدية التي يقوم بها سموه لمحافظات ومراكز المنطقة.

ويرأس سموه خلال الزيارة الجلسة الثالثة من جلسات مجلس المنطقة في دورة انعقاده الأولى للعام المالي الحالي، التي خُصّصت لبحث الموضوعات الخاصة باحتياجات محافظة أبو عريش والمراكز التابعة لها من خدمات ومشروعات تنموية.

وسيقوم سموه خلال الجولة بتفقد العديد من المشروعات المنفذة التي تحت التنفيذ ويدشن سموه مشروعات تنموية وخدمية في المحافظة ومركز وادي جازان، بقيمة إجمالية تتجاوز قيمتها 500 مليون ريال، في المجالات البلدية والصحية والتعليمية والبيئية والمياه والزراعة وغيرها من المجالات.

و عبر محافظ أبو عريش محمد بن هادي الشمراني عن سعادته وأهالي أبو عريش والمراكز والقرى التابعة لها بزيارة سموه التي تأتي تجسيداً لمدى التلاحم بين قيادة هذه البلاد وشعبها سائلاً الله تعالى أن يديم على هذه البلاد أمنها واستقرارها في ظل قيادتها الرشيدة .

// انتهى //

23:10ت م

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