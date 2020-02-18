الكونجرس الأمريكي يشيد بجهود الهيئة العامة للترفيه

2020-02-18

متابعات الخليج 365 – واس

استقبلت الهيئة العامة للترفيه يوم أمس، وفداً من مستشاري ومساعدي أعضاء الكونجرس الأمريكي، وذلك في مقر الهيئة.

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وكان في استقبال الوفد المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية، غسان خان وعدد من مسؤولي الهيئة، اطلعوا الوفد على الجهود التي تبذلها الهيئة، والتي أسهمت في تطور هذا القطاع الحيوي في المملكة خلال الثلاث سنوات الأخيرة.

وأبدى الوفد إعجابه بجهود الهيئة، وأشاد بالنقلة الكبيرة التي يشهدها قطاع الترفيه في المملكة، قبل أن يتوجه إلى زيارة منطقة بوليفارد الرياض.

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