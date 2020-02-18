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تعاون بحثي بين رئاسة أمن الدولة ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية

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2020-02-18

تعاون بحثي بين رئاسة أمن الدولة ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية

متابعات الخليج 365 – واس

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وقعت رئاسة أمن الدولة يوم أمس، اتفاقية تعاون بحثي مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، لإنشاء مركز ابتكار تقني مشترك بينهما، لدعم كفاءة الأعمال التقنية، سيطلق عليه اسم “مركز الابتكار ‏للتقنيات الأمنية”.

وتهدف الاتفاقية التي تم توقيعها  مقر رئاسة أمن الدولة، إلى إنشاء مركز الابتكار للتقنيات الأمنية، إضافة إلى تقديم الاستشارات الفنية والإدارية والتقنية والتطويرية.

توقيع اتفاقية رئاسة أمن الدولة ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية
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