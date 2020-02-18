تعاون بحثي بين رئاسة أمن الدولة ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية

2020-02-18

متابعات الخليج 365 – واس

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وقعت رئاسة أمن الدولة يوم أمس، اتفاقية تعاون بحثي مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، لإنشاء مركز ابتكار تقني مشترك بينهما، لدعم كفاءة الأعمال التقنية، سيطلق عليه اسم “مركز الابتكار ‏للتقنيات الأمنية”.

وتهدف الاتفاقية التي تم توقيعها مقر رئاسة أمن الدولة، إلى إنشاء مركز الابتكار للتقنيات الأمنية، إضافة إلى تقديم الاستشارات الفنية والإدارية والتقنية والتطويرية.

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