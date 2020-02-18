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الجمارك توضح آلية فرض الرسوم على الشحنات الشخصية
متابعات الخليج 365 – الرياض
أوضحت الجمارك السعودية آلية فرض الرسوم على الشحنات الشخصية القادمة من خارج المملكة
وقالت الجمارك ردًّا على استفسار في هذا الشأن عبر تويتر: إنه يتم فرض الرسوم الجمركية على الشحنات الشخصية التي تتجاوز 1000 ريال (شامل رسوم الشحن) بحسب نوع الشحنة، كما سيتم فرض ضريبة القيمة المضافة.
كما ردت الجمارك على استفسار آخر بشأن استيراد كمية من الهيل من الهند، وقالت: يلزم أن تكون الكمية ذات طابع شخصي، كما سيتم عرضه على ممثل الهيئة العامة للغذاء والدواء للموافقة، وللكميات التجارية يلزم توفر سجل تجاري لنفس النشاط.
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