السعودية | قادمة من اليمن.. أسراب الجراد تصل السعودية والبيئة توضح

شكرا لقرائتكم قادمة من اليمن.. أسراب الجراد تصل السعودية والبيئة توضح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - شهدت عدة مناطق السعودية (الرياض – حائل – القصيم – الشرقية) جثوم أعداد كبيرة من أسراب "الجراد" قادمة من اليمن، حيث استقرت بالمزارع لعدة ساعات، نتيجة تأثير الرياح الجنوبية، ولجفاف مناطق التكاثر الاعتيادية للجراد مما تسبب في عدم استقرار في حركة واتجاه الأسراب.

وأكد لـ"العربية.نت" المتحدث الرسمي باسم وزارة البيئة والمياه والزراعة الدكتور عبدالله أبا الخيل، أن الوزارة أنجزت أعمالها الميدانية ضد تكاثر الجراد الصحراوي بالموسمين الشتوي والربيعي، حيث كافحت 17000 هكتار، معلنة انتهاء أعمال المكافحة والتطهير بنهاية شهر فبراير الحالي في الليث والقنفذة بمكة المكرمة، وساحل عسير وقلوه والمخواه بمنطقة الباحة، ومحافظات بيش والدرب والشقيق بمنطقة جازان.

الجراد الصحراوي

وأضاف أبا الخيل لـ"العربية.نت" بأن وزارة البيئة ركزت جهودها في أعمال المكافحة ضد تكاثر الجراد الصحراوي للحد من تشكل الاسراب والمجموعات من داخل السعودية، وذلك لتقليل مستوى الخطر القائم من آفة الجراد الصحراوي بجميع الدول المجاورة، والمعنية بالتكاثر ولم تسمح بتشكل الأسراب والمجموعات محلياً لتنتقل نحو وسط وشمال السعودية.

وعن الجانب الآخر من الموسم الربيعي، أكد أبا الخيل بأنه تأثرت حالة الجراد الصحراوي بمتغيرات مستمرة جراء الغزو العنيف من الاسراب القادمة من اليمن وعمان المتأثرة بالاسراب القادمة من الحدود ما بين الهند وباكستان، وقد شهدت السعودية غزو مستمر من الاسراب ذات الكثافات العاليه من الناحيه الجنوبية والقادمة لتعبر منطقتي عسير ونجران، وتتوغل نحو وسط وشمال السعودية، من ديسمبر الماضي حتى منتصف فبراير الحالي.

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ظروف مضادة

هذا وواجهت الاسراب ظروف مضادة لاتمام عمليات النضج حيث الجفاف السائد في الرطوبه الأرضية وانخفاض حاد في درجات الحرارة ورياح متقلبة أحياناً ساعدت في تشتت الأسراب وتجزأها إلى مجاميع مختلفة الكثافات، لتشاهد في مواقع متباعدة في جنوب الرياض (الدواسر والسليل والافلاج وحوطة بني تميم والحريق) وفي غرب وشمال غرب الرياض (عفيف والدوادمي ونفي وساجر) وتمت عمليات المكافحه على العديد من الأسراب والمجموعات رغم التحرك المستمر لتلك الأعداد، وخلال الاسبوع الحالي كانت هناك رياح جنوبية سائدة ساعدت في نقل الاسراب نحو القصيم وحائل، وما زالت الاسراب تتحرك بحثاً عن الظروف الملائمة للنضج والتكاثر، وفي غرب وجنوب غرب المنطقة الشرقيه، شوهدت مجموعات من الجراد الأحمر في محاور المحاصيل والأعلاف وهي قادمه من ناحية الجنوب، وذلك للغزو المستمر على سلطنة عمان من الحدود ما بين الهند وباكستان بالاضافه للانسلاخات المتوقعه لديهم.

توقعات بغزو جديد للجراد

قال أبا الخيل، أنه نظراً لظروف الجراد الصحراوي باليمن، وذلك بوجود الاسراب لديهم بكثافات عالية، فمن المتوقع حدوث المزيد من الغزو خلال الأيام والاسابيع القادمة.

ومع هطول الأمطار الربيعية المتوقعة خلال مطلع مارس القادم في وسط وشمال المملكة والمصاحبه لبداية الاعتدال في درجات الحرارة سوف تبدأ الاسراب في النضج والتزاوج كبدايه للتكاثر الربيعي والذي من المتوقع ان يكون وضع البيض من نهاية الاسبوع الاول من مارس ويبدأ الفقس نهاية ذات الشهر ويشاهد الدبا مطلع إبريل القادم كفرصة لحدوث جيل واحد من التكاثر وبعد ذلك تبدأ الهجره نحو مواسم التكاثر الصيفي بالدول المجاورة.

وأشار أبا الخيل، أن حالة الجراد الصحراوي دولياً مازالت في أسوأ حال منذ عقود من الزمن حيث ما زال التكاثر مستمر في دول جنوب شرق إفريقيا ليتكون المزيد من الاسراب التي تهدد المحاصيل والأمن الغذائي بشكل كبير جداً.