محمد بن مسعود - الدمام - احتفل محيسن بن خنيفس الدعجاني بزواج ابنه "فهد" في إحدى القاعات بالطائف، وذلك في ليلة شاركهم فيها الأهل والأصدقاء. "الخليج 365" تبارك لـ"الدعجاني"، وتتمنى لنجله حياة سعيدة. Advertisements 18 فبراير 2020 - 24 جمادى الآخر 1441 12:30 AM "الدعجاني" يحتفل بزواج ابنه "فهد" في الطائف "الدعجاني" يحتفل بزواج ابنه "فهد" في الطائف احتفل محيسن بن خنيفس الدعجاني بزواج ابنه "فهد" في إحدى القاعات بالطائف، وذلك في ليلة شاركهم فيها الأهل والأصدقاء. "الخليج 365" تبارك لـ"الدعجاني"، وتتمنى لنجله حياة سعيدة. الكلمات المفتاحية ، "الدعجاني" يحتفل بزواج ابنه "فهد" في الطائف ،

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