، "دومينوز" تطلق تحديًا مبتكرًا بين أشهر الطهاة على شبكات التواصل ،

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أطلقت "دومينوز بيتزا" تحديًا بين أشهر الطهاة على شبكات التواصل الاجتماعي، ولقي رواجًا عاليًا بين مستخدمي الشبكات.
وتفصيلاً، بدأ التحدي بين دومينوز والطاهية هند الفوزان؛ إذ أرسلت "دومينوز" صندوقًا، يحتوي على مكونات البيتزا المختلفة ذات الجودة العالية التي تشتهر بها دومينوز، وطُلب من "الفوزان" عمل البيتزا بطريقتها الخاصة بهذه المكونات، وبدأ التحدي بتصوير "هند" ذلك الصندوق ومحتوياته، وصنع بيتزا منها.
وفي المقابل، كررت "دومينوز" العمل نفسه مع الطاهي ابن قاسم، وأرسلت الصندوق المعتمد، وبدوره صوَّر خطوات صنع البيتزا خطوة بخطوة، واستعرض عمله مع متابعيه على منصة سناب شات دون ذكر الهدف من ذلك، إلى أن صور الصندوق ذا المحتويات المستخدمة في الطبخ في آخر العمل مع النتيجة النهائية.
ولم يقف التحدي عند ذلك الحد، بل تحدت "دومنيوز" حساب "15 ثانية" الشهير بعمل طبخات سريعة، ونجح القائمون على الحساب بعمل بيتزا بطريقتهم الخاصة، وباستخدام منتجات دومينوز، وتم عرض النتيجة النهائية على المتابعين.
وقال أحد مسؤولي دومينوز: "إن التحدي جاء بالتزامن مع اليوم العالمي للبيتزا؛ إذ رأينا قيام طهاة لهم شهرة في مواقع التواصل الاجتماعي بالمشاركة معنا، وتجربة مكونات منتجاتنا في عمل بيتزا من إبداعهم؛ إذ تعتمد دومينوز بيتزا على منتجات عالية الجودة، تجعل المخرجات منها ذات قبول كبير عند المتذوقين".دومينوز بيتزا الطاهية هند الفوزان
18 فبراير 2020 - 24 جمادى الآخر 1441 12:13 AM
تزامنًا مع اليوم العالمي للبيتزا.. ولقي رواجًا كبيرًا بين المستخدمين
أطلقت "دومينوز بيتزا" تحديًا بين أشهر الطهاة على شبكات التواصل الاجتماعي، ولقي رواجًا عاليًا بين مستخدمي الشبكات.
وتفصيلاً، بدأ التحدي بين دومينوز والطاهية هند الفوزان؛ إذ أرسلت "دومينوز" صندوقًا، يحتوي على مكونات البيتزا المختلفة ذات الجودة العالية التي تشتهر بها دومينوز، وطُلب من "الفوزان" عمل البيتزا بطريقتها الخاصة بهذه المكونات، وبدأ التحدي بتصوير "هند" ذلك الصندوق ومحتوياته، وصنع بيتزا منها.
وفي المقابل، كررت "دومينوز" العمل نفسه مع الطاهي ابن قاسم، وأرسلت الصندوق المعتمد، وبدوره صوَّر خطوات صنع البيتزا خطوة بخطوة، واستعرض عمله مع متابعيه على منصة سناب شات دون ذكر الهدف من ذلك، إلى أن صور الصندوق ذا المحتويات المستخدمة في الطبخ في آخر العمل مع النتيجة النهائية.
ولم يقف التحدي عند ذلك الحد، بل تحدت "دومنيوز" حساب "15 ثانية" الشهير بعمل طبخات سريعة، ونجح القائمون على الحساب بعمل بيتزا بطريقتهم الخاصة، وباستخدام منتجات دومينوز، وتم عرض النتيجة النهائية على المتابعين.
وقال أحد مسؤولي دومينوز: "إن التحدي جاء بالتزامن مع اليوم العالمي للبيتزا؛ إذ رأينا قيام طهاة لهم شهرة في مواقع التواصل الاجتماعي بالمشاركة معنا، وتجربة مكونات منتجاتنا في عمل بيتزا من إبداعهم؛ إذ تعتمد دومينوز بيتزا على منتجات عالية الجودة، تجعل المخرجات منها ذات قبول كبير عند المتذوقين".
، "دومينوز" تطلق تحديًا مبتكرًا بين أشهر الطهاة على شبكات التواصل ،
المصدر : الخليج 365
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