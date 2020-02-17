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رابط الاشتراك في خدمة حسابي المقدمة من الكهرباء

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2020-02-17

رابط الاشتراك في خدمة حسابي المقدمة من الكهرباء

متابعات الخليج 365 – الرياض 

أوضحت للكهرباء آلية الاشتراك في خدمة حسابي لتحديد المسؤولية المالية المترتبة على استهلاك الخدمة الكهربائية.

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وقالت الكهرباء ردًّا على استفسار في هذا الشأن بموقع تويتر: إن هذا يأتي من خلال تعريف الحساب، حيث يحدد المشترك علاقته بالعداد ومن المستفيد الفعلي من الخدمة الكهربائية، وعلى إثرها يتم إنشاء عقد بدء خدمة مع المالك أو المستأجر الحالي، ويمكن التقديم والاطلاع على شرح آلية خدمة حسابي عبر الرابط هنا

وتأتي هذه الخدمة رغبة من الشركة في زيادة تفاعلها مع مشتركيها وتقديم الخدمات الجديدة لهم مباشرة، حيث تتيح نقل الحساب للمستفيد الفعلي سواء كان مالكًا أو مستأجرًا؛ وذلك تحقيقًا للأهداف التالية:

  • تحديد المستفيد الفعلي من الخدمة الكهربائية.
  • التواصل مباشرة مع المستفيد الفعلي للخدمة الكهربائية.
  • تحديد المسؤولية المالية المترتبة على استهلاك الخدمة الكهربائية​​​.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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