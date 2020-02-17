موقع أمريكي: السعوديات جلبن الفخر إلى وطنهن في AWST

2020-02-17

متابعات الخليج 365 – ترجمة: منة الله أشرف

قال موقع Cosmopolitan الأمريكي إن النساء السعوديات اللائي شاركن في دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات (AWST) في الشارقة، في الفترة من 2 إلى 12 فبراير، لم يكنّ فخرًا لبلدهن فقط، بل للنساء كلهن أيضًا.

وتابع: عادت السيدات الموهوبات إلى الوطن برصيد 12 ميدالية، ست فضيات وست برونزيات، وكان من بين المتسابقات في فريق الفروسية السعودي الأميرة عنود بنت عبدالله، التي حصلت مع فريقها على الميدالية الفضية، والأميرة جواهر بنت عبدالعزيز التي حصلت على الميدالية البرونزية للمسابقة الفردية.

وفازت أربع بالميداليات في مسابقات ألعاب القوى، واثنتان في مسابقات السباق والمبارزة، واثنتان في الكاراتيه، وواحدة في مسابقة الكاتا الجماعية وأخرى في الفردية، وحصل نادي مركز الرياض على الميدالية البرونزية في مسابقة الرماية.

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ولفت الموقع الأمريكي إلى أن المملكة تشهد إصلاحات اقتصادية واجتماعية واسعة، كما أشار إلى إشادة إيفانكا ترامب، ابنة ومستشارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالدور الذي تلعبه المملكة لدعم المرأة، وذلك في خطاب لها ضمن مشاركتها في منتدى المرأة العالمي دبي 2020 المقام في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وكانت قرينة حاكم الشارقة، الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة قالت: بفعل الجهود والتنسيق والتعاون لم نشهد خلال 11 يومًا من المنافسات والانتصارات مجرد دورة ألعاب لرياضة المرأة بل مشهدًا حضاريًا متكاملًا لمجتمعاتنا العربية في مشهد يقول هكذا تنهض الأمم وتُبنى الحضارات.

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