فيديو.. تجارة الديات تتجاوز المليار ومطالب بوضع سقف محدد

2020-02-17

متابعات الخليج 365 – الرياض

سلط برنامج “ياهلا” على قناة روتانا خليجية، الضوء على المغالاة في الديات التي يطلبها أهل الدم من أجل الصلح والتنازل، حيث وصلت إلى 50 مليون ريالًا في الحالة الواحدة وتجاوزت إلى المليار في مجموع الحالات خلال السنوات الأخيرة.

وقال الشيخ نايف بن سلطان العليمي في تصريحات إلى البرنامج إن الديات وصلت هذا العام إلى 70 مليون، مطالبًا بتفعيل دور لجان الصلح، فيما عقب الشيخ نغيمش بن فهد بقوله: وصلت بعض الديات التي دفعت أمامنا إلى 120 مليون.

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أما الشيخ صنيتان بن محمد الضيط فقال إن: هذه الأمور ظهرت قريبًا، وأول ما كان آباءنا ولا أجدادنا يعرفونها.. الناس صارت تتمادى وتتاجر بالديات، وهي ظاهرة سيئة يجب أن تحارب، ولا ترضى بها الدولة ولا مشائخ القبائل.

وبالنسبة إلى الشيخ نايف بن سلطان العليمي فقال إن الأولى في الدماء: العفو لوجه الله، أو إقامة الحد، بلا مزايدات في موضوع الديات، فيما رأى الشيخ: سعود بن وازع بن نومه أن المزايدة في الديات لا تكون من أسرة واعية، والحل في تفعيل دور لجان الإصلاح، توجيه من ولاة الأمر بعد الرأي الشرعي في تحديد وتقنين الديات بحيث يكون لها سقف محدد، وتفعيل دور شيخ القبيلة.

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