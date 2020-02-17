اقتراحات ومبادرات لإشراك الشباب في أنشطة محايل

2020-02-17

متابعات الخليج 365 – أحمد الشهري – محايل

أكد محافظ محايل المكلف، علي بن إبراهيم الفلقي، أن فئة الشباب تعتبر أهم الفئات التي تعمل على بناء وتنمية المجتمع.

جاء ذلك خلال ترأسه أمس اجتماع لجنة شباب محايل، بحضور أمين اللجنة زيد آل زيد وعدد من الأعضاء، وذلك بمقر صالة الاجتماعات بالمحافظة.

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واستعرض أمين اللجنة آل زيد مهام اللجنة والأهداف، ومنها تلمس احتياجات الشباب في المحافظة، والعمل على استقطاب المجموعات والفرق الشبابية بالمحافظة وتفعيل دورها، والتوسع في مشاركة الشباب في الأنشطة التنموية الوطنية، وتنفيذ المبادرات والحملات التطوعية والمشاركة في الأيام العالمية، لافتًا إلى أن هذا الاجتماع جاء بتوجيه من أمير منطقة عسير تركي بن طلال.

ثم استمع الحضور لعدد من الاقتراحات والمبادرات التي تقدم بها أعضاء اللجنة، فيما أكد الفلقي أن هذه الاقتراحات والمبادرات سيتم مناقشتها والرفع بما يرونه لأمير عسير.

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