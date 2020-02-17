- 1/12
- 2/12
- 3/12
- 4/12
- 5/12
- 6/12
- 7/12
- 8/12
- 9/12
- 10/12
- 11/12
- 12/12
احتفل مكتب تعليم صامطة ممثلاً بقسم الشؤون التعليمية بنات بالطالبتين أثير إبراهيم اليامي من ابتدائية ومتوسطة تحفيظ القرآن الكريم بصامطة لتحقيقها المركز الذهبي على مستوى المملكة في مشروع المهارات الأدبية فرع (التلخيص والإلقاء) وبالطالبة منى عبدالهادي شمس الدين آل هادي من المتوسطة الثانية لحصولها المركز الذهبي على مستوى المملكة في مشروع التصاميم العلمية التقنية مجال (المشروعات الإبداعية للروبوت) بحضور رئيسة الشؤون التعليمية بالمكتب أريج بنت أحمد كرشمي.
وشهد الحفل الذي أُقيم بمدرستي المتوسطة الثانية وابتدائية ومتوسطة تحفيظ القرآن الكريم بصامطة عددًا من الفقرات الاحتفائية بالطالبتين وأسرتيهما.
فيما نقلت "كرشمي" تهاني وتبريكات مدير المكتب الأستاذ عبدالرازق بن محمد الصميلي للطالبتين ولأسرتيهما ولجميع منسوبات المدرستين، معبرة عن سعادة الجميع بتحقيق الطالبتين المراكز الذهبية والتي تشكل نموذجًا رائعًا لجميع الطالبات، مضيفة أن هذا المنجز الذي حققته الطالبتان بمكتب تعليم صامطة بالحد الجنوبي يعد من المنجزات الكبيرة على المستوى الوطني، داعية جميع الطالبات للسير على خطوات زميلتهن وبذل الجهد والإيمان بأن النجاح والتميز لا يعرف المستحيل، مقدمة الشكر لفرق العمل بالمدرستين والتهنئة لأسر الطالبتين كونهم الأساس في هذا المنجز.
17 فبراير 2020 - 23 جمادى الآخر 1441 11:54 PM
لتحقيقها المركز الذهبي على مستوى المملكة في المهارات الأدبية"تعليم صامطة" يحتفل بالطالبتين " أثير اليامي" و "منى آل هادي"
احتفل مكتب تعليم صامطة ممثلاً بقسم الشؤون التعليمية بنات بالطالبتين أثير إبراهيم اليامي من ابتدائية ومتوسطة تحفيظ القرآن الكريم بصامطة لتحقيقها المركز الذهبي على مستوى المملكة في مشروع المهارات الأدبية فرع (التلخيص والإلقاء) وبالطالبة منى عبدالهادي شمس الدين آل هادي من المتوسطة الثانية لحصولها المركز الذهبي على مستوى المملكة في مشروع التصاميم العلمية التقنية مجال (المشروعات الإبداعية للروبوت) بحضور رئيسة الشؤون التعليمية بالمكتب أريج بنت أحمد كرشمي.
وشهد الحفل الذي أُقيم بمدرستي المتوسطة الثانية وابتدائية ومتوسطة تحفيظ القرآن الكريم بصامطة عددًا من الفقرات الاحتفائية بالطالبتين وأسرتيهما.
فيما نقلت "كرشمي" تهاني وتبريكات مدير المكتب الأستاذ عبدالرازق بن محمد الصميلي للطالبتين ولأسرتيهما ولجميع منسوبات المدرستين، معبرة عن سعادة الجميع بتحقيق الطالبتين المراكز الذهبية والتي تشكل نموذجًا رائعًا لجميع الطالبات، مضيفة أن هذا المنجز الذي حققته الطالبتان بمكتب تعليم صامطة بالحد الجنوبي يعد من المنجزات الكبيرة على المستوى الوطني، داعية جميع الطالبات للسير على خطوات زميلتهن وبذل الجهد والإيمان بأن النجاح والتميز لا يعرف المستحيل، مقدمة الشكر لفرق العمل بالمدرستين والتهنئة لأسر الطالبتين كونهم الأساس في هذا المنجز.
، "تعليم صامطة" يحتفل بالطالبتين " أثير اليامي" و "منى آل هادي" ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "تعليم صامطة" يحتفل بالطالبتين " أثير اليامي" و "منى آل هادي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.