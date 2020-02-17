، دراسة حديثة تحذر: زواج السعوديين العشوائي من "أجنبيات" غالبًا ما ينتهي بالتمزق والضياع العائلي ،

محمد بن مسعود - الدمام - بنت استنتاجاتها على وقائع وشواهد لقصصٍ وأحداثٍ واقعية وقعت في دولٍ عدة

حذرت دراسة حديثة أجرتها جمعية "أواصر" لرعاية الأسر السعودية بالخارج، من ظاهرة زواج السعوديين العشوائي من الخارج والآثار المترتبـة على الفرد والمجتمع والدولة، مشيرة إلى أنها غالبًا ما تنتهي بتمزق العائلة ويصبح الأبناء ضحايا لهذه العلاقة غير المتوازنة.

وتفصيلاً، أوضحت الدراسة التي أُجريت بعنوان "أضرار الزواج العشوائي من الخارج“ ، النتائج السلبية والأضرار التي تلحق بطرفي العلاقة من الزوجين، وآثارها على الأبناء الذين يُصبحون ضحايا نتيجةً لهذا الزواج غير المتكافئ، والذي غالبًا ما يؤدي إلى تمزق العائلة لاعتبارات مجتمعية أو ثقافية أو قانونية نظامية تتعلق بحصول الزوج على الموافقات الرسمية للزواج من الخارج.

وأضافت أن هنالك آثارًا سلبية ناتجة عن عزوف الشباب السعودي عن الزواج من سعوديات ونتائجه على التركيبة المجتمعية والتي تولدت عنها ظواهر مجتمعية أخرى منها ارتفاع معدلات العنوسة لدى الفتيات، ما يزيد من مشاكل المجتمع.

وبنت الدراسة استنتاجاتها على وقائع وشواهد لقصصٍ وأحداثٍ واقعية وقعت في دولٍ عدة قام خلالها سعوديون بالزواج من غير سعوديات دون العودة للأنظمة الرسمية ومراجعة الشروط والقوانين المنظمة لهذا الزواج، وترتب عليه أن وقع هؤلاء الأشخاص وزوجاتهم وأولادهم في إشكالات عديدة معيشية، وأخرى اجتماعية، وثقافية.

ولا تقّل الآثار الثقافية والنفسية والفكرية التي يتعرض لها أبناء السعوديين من غير سعوديات في الخارج بين ما يعيشونه وينشؤون عليه في تلك الدول، وبين البيئة الجديدة التي ينتقلون إليها وتحكمها ضوابط الدين والعادات والتقاليد المختلفة شكلاً وموضوعًا، مما يجعل هذا الابن، ذكرًا أو أنثى، في حالة عدم استقرار أحيانًا نتيجةً للبيئتين المتناقضتين، وما يترتب عليه من آثار نفسيةً سلبيةً تنعكس على استقراره واستقرار المجتمع.

يُذكر أن جمعية "أواصر" تحرص على عمل الدراسات والبحوث للتعامل مع عددٍ من الظواهر الاجتماعية لبناء سياسات وبرامج وحملات توعوية للشباب من الجنسين وللأهل أيضًا وتستهدف الجمعية السعوديين المقيمين بالخارج بالتعاون مع الجمعيات الخيرية والجهات الرسمية في مجال الخدمات والاستشارات القانونية والاجتماعية.

وتقوم “أواصر” بتقديم المساعدات المادية والمعنوية للسعوديين المقيمين في الخارج، أسرًا وأفرادًا، بل تجاوزتها إلى تقديم الدعم النفسي، ومساعدتهم في تصحيح أوضاعهم النظامية، ليعود أبناء الوطن سالمين معافين ليُسهموا في نهضة البلاد.