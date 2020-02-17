، "الصحة العالمية": كورونا أقل قتلاً من سارس والفيروسات المشابهة ،

محمد بن مسعود - الدمام - أكدت أن عدد الإصابات بالفيروس بلغ 70635 حالة منها 1772 وفاة

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن عدد الإصابات بفيروس كورونا الجديد "كوفيد 19" داخل الصين بلغ 70635 حالة، من بينها 1772 حالة وفاة، مشيرة إلى أن عدد الإصابات خارج الصين بلغ 694 إصابة بالفيروس في 25 دولة، وقعت من بينها 3 وفيات.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس إدهانوم غبريسوس، في مؤتمر صحفي في جنيف إن الصين شهدت خلال الساعات الـ24 الماضية 2051 حالة إصابة جديدة، تم الكشف عنها بالتحاليل المخبرية، وكذلك بالأشعة، و94 % من الحالات في إقليم هوبيه.

وأوضح أن المنظمة تشهد الآن المزيد من المعلومات عن الفيروس الجديد، مع ورود المزيد من المعلومات والبيانات والإحصاءات من الصين، بما سيساعد المنظمة في صياغة إرشاداتها للدول.. وأن المعلومات الواردة أفادت بأن "كوفيد 19" أقل قتلاً للمصابين من الفيروسات السابقة، مثل سارس وإنفلونزا الطيور والخنازير؛ إذ إن نسبة الوفيات 2 %، واحتمالات وفاة المصاب تزداد كلما كَبُر عمره، وأن 14 % من الإصابات تؤدي إلى الالتهاب الرئوي، وأن 5 % من المصابين كانوا يعانون مشاكل في الجهاز التنفسي قبل الإصابة.

وأكد أن هذه المعلومات ملأت بعض الثغرات، وأن فريق الخبراء الدولي الذي يعمل الآن مع نظرائه في الصين سيعمل على ملء بقية الثغرات.

وأضاف بأن المنظمة تعمل بشكل وثيق مع دول العالم، وتزودها بما يلزم من تدريب العاملين الطبيين، والإرشادات، وكيفية اتباع أثر وخط سير الفيروس، ومعدات الوقاية للتشخيص والتحاليل والعلاج.منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا الجديد