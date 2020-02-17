، بتوجيه أمير جازان.. تمديد أعمال لجنة صرف بدل السكن والإعاشة في قرى "المنع" بـ"الحرث" ،

محمد بن مسعود - الدمام - لمدة 60 يومًا بدءًا من منتصف الشهر الجاري

أعلنت محافظة الحرث مؤخرًا تمديد أعمال لجنة صرف السكن والإعاشة للمستفيدين لمدة ستين يومًا ابتداءً من منتصف الشهر الجاري.

وإعلان محافظة الحرث يخص تمديد أعمال لجنة صرف بدل السكن والإعاشة بالقرى الواقعة داخل المنع، وذلك لمن تقدم سابقًا، ولم يتمكن من استكمال بياناته، إنفاذًا لتوجيه أمير منطقة جازان.

ودعت المحافظة مَن تنطبق عليه الشروط إلى مراجعة اللجنة المختصة، مبينة أنه لن يقبل أي ملف بعد انتهاء المدة المحددة.جازان أمير جازان محافظة الحرث لجنة صرف السكن والإعاشة