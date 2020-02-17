شكرا لمتابعة خبر عن الصحة توجه بفتح تحقيق لكشف ملابسات التقصير بطوارئ مستشفي الملك فهد والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - وجه مدير صحة المدينة المنورة، الدكتور محمد الخلاوي، بالتحقيق بخصوص مقطع الفيديو الذى تم تصويره في طوارئ مستشفى الملك فهد بالمدينة، والذى يتضمن شكوى لأحد المواطنين عن وجود تقصير في تقديم الخدمات الصحية.
وشملت توجيهات الخلاوي مراجعة كاميرات المراقبة لمعرفة ملابسات تلك المشكلة، مؤكدًا أنه سيتم التعامل مع أى تقصير بكل جدية وتفنيد أى لبس حاصل بكل شفافية.
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