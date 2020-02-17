شكرا لمتابعة خبر عن التجارة: لا يحق للمحل رفض التعامل بالبطاقات الائتمانية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضحت وزارة التجارة والاستثمار، أنه لا يحق للمحل رفض التعامل بالبطاقات الائتمانية أو بطاقات مدى في حال وجود لافتة توضح استقبال التعامل بها.

وجاء ردًّا على استفسار في هذا الشأن، عبر حسابها الرسمي على موقع التوصل الاجتماعي ” تويتر “.

وردت الوزارة قائلا: إنه في حال عدم توفر نقاط البيع (مدى) في أحد مرافق محطات الوقود أو مراكز خدمات السيارات يمكن رفع البلاغ عبر تطبيق “بلاغ تجاري”.