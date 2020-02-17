شكرا لمتابعة خبر عن التجارة: لا يحق للمحل رفض التعامل بالبطاقات الائتمانية والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - أوضحت وزارة التجارة والاستثمار، أنه لا يحق للمحل رفض التعامل بالبطاقات الائتمانية أو بطاقات مدى في حال وجود لافتة توضح استقبال التعامل بها.
وجاء ردًّا على استفسار في هذا الشأن، عبر حسابها الرسمي على موقع التوصل الاجتماعي ” تويتر “.
وردت الوزارة قائلا: إنه في حال عدم توفر نقاط البيع (مدى) في أحد مرافق محطات الوقود أو مراكز خدمات السيارات يمكن رفع البلاغ عبر تطبيق “بلاغ تجاري”.
كانت هذه تفاصيل خبر التجارة: لا يحق للمحل رفض التعامل بالبطاقات الائتمانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.