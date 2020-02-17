شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. العثور على مفقود محمية التيسية بعد فقدان الاتصال به والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تمكن فريق جمعية “عون” للبحث، اليوم الاثنين، من العثور على مفقود نفوذ محمية التيسية جنوب غرب لينة التابعة للحدود الشمالية والذي فقد من يوم السبت الماضي بعد انقطاع الاتصال به.

وجاء ذلك بعد أن ورد بلاغاً للجمعية من أحد المقيمين يفيد عن تعرض أحد أقاربه من الجنسية السودانية “راعي إبل” للضياع في نفوذ محمية التيسية جنوب غرب لينة والذي فقد من يوم السبت الموافق 21 من جمادى الآخرة 1441 هـ، في تمام الساعة التاسعة صباحاً، وكان آخر اتصال له يستنجد صباح أمس الأحد وبعدها انقطع الإرسال عنه.

وتمت المشاركة بالفرق الميدانية الأرضية وتم تمشيط المنطقة قبيل مغرب يوم الأحد دون العثور عليه وعند حلول المساء توقف البحث وتم طلب دعم الطيران الشراعي الذي وصل مساء أمس الأحد للموقع.

وأوضحت الجمعية أنه تم العثور عليه بحمد الله من قبل أصحاب الحلال في منطقة بعيدة جداً من مكان فقده وهو يعاني من تعب شديد.

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