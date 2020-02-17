شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. ردة فعل والد رباب المعبي عندما شاهدها تترافع أمام المحكمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أظهر مقطع فيديو المحامية والمحكم التجاري “رباب المعبي” وهي تعبر عن سعادتها الغامرة بحضور والدها لجلسة قضائية كانت تترافع فيها كمحامية.

وقالت المحامية رباب المعبي في المقطع:”شاهدت الفرحة في قلبي والدي قبل عينه وقدم النصحية بأهمية الصبر لتحقيق الهدف”.

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ورصد المقطع المحامية رباب المعبي وهي تدعو لوالدها، قائلة:”اللهم اشفي والدي وارزقني كل البر”، لافتة:”هذه مشاعر كل أب عندما يتلمس نجاح أبنائه وأن مابذله من جهد قد أثمر”.

وأثار المقطع الذي ظهرت فيه رباب المعبي برفقة والدها إعجاب رواد السوشيال ميديا في المملكة، حيث انتشر المقطع علي نطاق واسع.

ورأى مغرد:” أجمل شعور عندما يرى الأب ثمرة تربيتة أبنائه و النجاح المتقدم، فهذه هي أمنية أي أب وخاصة الناجحين من أمثال الشيخ أحمد المعبي فهو علم من إعلام الشريعة وعلم الفرائض وأمثال هؤلاء الناجحين لا شك غالبا تربيتهم مثمرة”.