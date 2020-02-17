شكرا لمتابعة خبر عن «الزكاة والدخل» توضح عقوبة التهرب الضريبي والزكوي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشفت هيئة “الزكاة والدخل”أن عقوبة التهرب الزكوي والضريبي لضريبة الدخل الناتجة عن الغش 25% من فرق الضريبة، كما أن عقوبة ضريبة القيمة المضافة والسلع الانتقائية تصل إلى ثلاثة أضعاف قيمة السلعة.

وقالت الهيئة أن “التهرب يؤدي إلى إضعاف الحياة الاقتصادية والاجتماعية وتعطيل التنمية المستدامة”، موضحة أن “المتهرب هو الممتنع عن دفع الزكاة أو الضريبة جزئياً أو كلياً دون وجه حق، ظناً منه بتوفير المبالغ عند امتناعه عن الدفع، وعدم تطبيق الأنظمة واللوائح داخل المنشأة”.

ويذكر أن هيئة الزكاة والدخل قد أعلنت خلال هذا الأسبوع البدء بتطبيق لائحة المكافآت التشجيعية للمُبلغّين عن مخالفات أنظمة ولوائح الهيئة والتهرب الزكوي والضريبي؛ استناداً لقرار مجلس الوزراء الذي ينص على صرف مكافآت تشجيعية لكل من يسهم من غير موظفي الهيئة في الكشف عن مخالفات للأنظمة التي تختص الهيئة بالإشراف على تطبيقها ولوائحها التنفيذية.