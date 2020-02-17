شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. آمال المقبل: أهلي كانوا يمدحون في طبخي حتى لو ما عجبهم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تحدثت الشيف آمال المقبل عن تجربتها في مجال طهي الأطعمة الشعبية والحلويات والسلطات. وقالت المقبل خلال حواره في برنامج”تم”:” أهلي كانوا يشجعوني ويمدحون طبخي حتى لو ما عجبهم”، لافتة:” والدتي شجعتني على دخول المطبخ”. وأوضحت المقبل:” أحببت المطبخ أكثر من الدراسة وكنت أطبخ الذبائح”، لافتة:”كنت أحب فكرة تدريب العاملات ولذلك سويت مطبخ خاص في منزلي لتدريب العاملات”. وتابع المقبل:”سويت أوردرات وبوفيه كامل”، لافتة:” قمت بعمل دورات وشهادات من المؤسسة العامة وصاروا الفنادق يتصلوا علي لمدة 6 سنوات”.

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