شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. قبلات ودموع وأحضان في لقاء والدي الحبتور والخنيزي والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - أظهر مقطع فيديو لحظة تهنئة والد نسيم حبتور الطفل اليمني، الذي تم اختطافه قبل 20 عاما، والد موسى الخنيزي، الذي عُثر عليه مؤخرا بحوزة سيدة.
ورصد المقطع لقاء جمع الثنائي والدا حبتور والخنيزي في الخارج أمام السيارة، ليوضحا معا أنهما مرا بنفس التفاصيل.
وبدا في المقطع، والدا حبتور والخنيزي معا، وهما يتحدثان في نفس الموضوع، ويظهر الأخير في حالة فرح بعد عودة ابنه، كما غلبتهما الدموع بأن تلك القضية قد انكشفت تفاصيلها بعد مرور تلك السنوات.
ووثق المقطع والد المختطف “نسيم حبتور” يقبل والد المختطف “موسى الخنيزي” بعد أن قال له الأخير :”أنا تحت أمرك في أي شئ” ثم بدأ “الحبتور” في إجراء مكالمة هاتفية.
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