شكرا لمتابعة خبر عن المؤسسة العامة للتقاعد توضح أسباب إيقاف معاش المستفيدين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أفادت المؤسسة العامة للتقاعد بأن إيقاف معاش المستفيد يتم لأسباب تتعلق بتغير حالته.

وأوضحت، ردًا على أحد المستفيدين على موقع التواصل الاجتماعي تويتر ، الحالات التى تؤدى لإيقاف معاش المستفيد وهى كالتالى:

1-، زواج إحدى المستفيدات، على أن يعود معاشها في حال أصبحت مطلقة أو أرملة

2-التحاق أحد المستفيدين بإحدى الوظائف الحكومية

3-انتهاء العجز الصحي للمستفيدين

4-تجاوز الذكور من الأبناء الثابت دراستهم سن الـ26 عامًا

5- بلوغ أحد الذكور من الأبناء سن 21 ولم يقدم أي مستندات تفيد بمواصلته للدراسة.

6- وفاة المستفيد

الجدير الذكر أن المؤسسة العام للتقاعد أوضحت أن المستحقين عن صاحب المعاش هم الزوج أو الزوجة، والأم، والأب، والابن، والبنت، وابن وبنت الابن الذي توفي في حياة صاحب المعاش، والأخ، والأخت، والجد، والجدة،