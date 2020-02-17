شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة صادمة: سفير سعودي يعتنق المسيحية ويتخلى عن الإسلام.. لن تصدق من يكون؟؟ (شاهد) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشر الصحفي الإسرائيلي إيدي كوهين المثير للجدل مقطع فيديو على حسابه في تويتر يظهر تخلي السفير السعودي في بريطانيا عن إسلامه واعتناق المسيحية.



وبحسب الفيديو الذي تم تداوله فإن السفير السعودي في بريطانيا يتحول من الإسلام للمسيحية.

قد يهمك ايضاً:

مشاهد فاضحة لفتيات وشباب داخل كافيات السعودية.. شاهد إلى أين وصلت الأمور؟ (فيديو)

مفاجأة صادمة: سفير سعودي يعتنق المسيحية ويتخلى عن الإسلام.. لن تصدق من يكون؟؟ (شاهد)

الأميرة ريما بنت بندر آل سعود تتحدث عن انقلاب على محمد بن سلمان (تفاصيل الضربة الغادرة)

شاب سعودي عائد من ووهان الصينية يرعب السعوديين بسبب كورونا.. والناس يتساقطون في الشوارع من الخوف



مواطن سعودي يهوى صيد الثعابين السامة والحيوانات المفترسة وشواءها وأكلها (فيديو صادم)



مذيعة قناة العربية الشهيرة ”منتهى الرمحي” تنهار في نوبة ضحك شديد على الهواء بسبب تقرير لمراسلها من اليمن (شاهد الفيديو)



عاجل : الجوازات السعودية تهدد بترحيل المقيمين وتتصدر تحذيرا هامًا للجميع قبل فوات الآوان



بعد طرده من جامع الشيخ زايد.. وسيم يوسف يدخل عالم الأفلام السينمائية وهذا أول عمل درامي له



عبدالباري عطوان يفجر نبوءة مرعبة: الخليج على وشك الإفلاس وحافة الانهيار في هذا العام.. والأيام حبلى بالمفاجآت (فيديو)



فتاة سعودية تقص شعرها في صالون حلاقة رجالي بالرياض.. وهذا ماعثر عليه رجال الشرطة بعد اقتحام الصالون

ملكة جمال الإمارات تكشف ما وراء الستار وليالي ممتعة مع شباب نجران.. ‘‘غنج‘‘ زايد على اللزوم (فيديو)



ظهور صارخ للإعلامية سهير القيسي من الرياض.. جمال رباني وأناقة تفوق الخيال (شاهد)

مذيعة الجزيرة ‘‘علا الفارس‘‘ وزميلتها ‘‘غادة عويس‘‘ تحصلان على مكافأة مالية ضخمة من أمير قطر لهذا السبب.. لن تصدق كم المبلغ؟



Advertisements

محمد العرب يسقط في أخطاء كارثية خلال قراءته لتقرير تلفزيوني ومذيعة العربية تنهار وتضحك عليه كالأطفال بشكل هيستيري



شاب سعودي يقتل والدته.. وهكذا كان مصيره اليوم بعد أن تمكن منه والده وإخوانه!



مشروب سحرى يقضى على انسداد الجيوب الأنفية والشخير نهائيًا خلال 20 ثانية!.. شاهد



أسد نادر يقترب من ولي العهد بشكل غير متوقع والأخير يحتضنه بشدة.. شاهد كيف كانت النهاية صادمة! (فيديو)



مذيعة MBC المشهورة تحلق شعر رأسها بالكامل.. وماحدث لها صدم الجميع.. شاهد كيف أصبحت؟؟ (فيديو)



ولي العهد يغطس إلى عمق البحر بحثا عن الشعاب المرجانية في الخليج.. وماعثر عليه فاجأ الجميع (فيديو يهز المملكة)



شاهد لحظة احتراق برج كبير مكتظ بالسكان في العاصمة السعودية الرياض.. (فيديو + صور)



ثعبان مرعب يلتف كتف مذيعة أثناء تقرير تليفزيوني على الهواء مباشرة.. شاهد ماذا حدث لها وصدم الجميع؟ «فيديو»



الكوبرا تتسلل إلى مدرسة أطفال في السعودية.. وحينما حاول المعلمون الإمساك بها كانت المفاجأة الصادمة (فيديو)



ثعبان ضخم يتجول داخل جامعة سعودية.. وحينما اقترب من الطالبات كانت الفاجعة التي هزت المملكة.. فيديو



أسد مفترس يتبادل القبلات مع ‘‘ثور بري‘‘.. وبعد لحظات ساخنة راوده شعور الغريزة فكانت النهاية صادمة!



وأضاف الفيديو الذي نشره أيضا حساب جمعية المسلمين السابقين أن مصادر إعلام سعودية ذكرت أن السفير السعودي في بريطانيا أعلن اعتناقه الديانة المسيحية، مباشرة عقب تأدية السفير البريطاني في السعودية، لمناسك الحج رفقة زوجته.

وبحسب ما نقلته المصادر السعودية عن مصادر مقربة من السفير السعودي أن عمله في بريطانيا وعشرته لأهلها لأكثر من عشر سنوات، فقد كان له الأثر الأكبر في اعتناقه المسيحية.

كما علق السفير في قلب سفارته عن تطبيق بلاده لحد المرتد، وتخوف الآخرين من تطبيق القوانين المستمدة من الشريعة الإسلامية.

هذا ولم يتسنَ للشبكة العربية التحقق من صحة الفيديو المنسوب للسفير السعودي، ومدى صحة اعتناقه للمسيحية.