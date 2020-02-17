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عدن - ياسمين التهامي - كشفت السفيرة السعودية لدى الولايات المتحدة، الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، إمكانية انقلاب الإدارة الأمريكية ضد السعودية بعد عهد الرئيس دونالد ترامب.

واستبعدت ريما بنت بندر، في مقابلة مع صحيفة "الشرق الأوسط"، أن يتغير موقف الولايات المتحدة من السعودية إذا استلم الحزب الديمقراطي الحكم، وانتهاء عصر الحزب الجمهوري.

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الأميرة ريما بنت بندر آل سعود تتحدث عن انقلاب على محمد بن سلمان (تفاصيل الضربة الغادرة)

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واعتبرت السفيرة، أن المملكة هي "الشريك الأوثق" للولايات المتحدة في المنطقة، مؤكدةً أن شراكة البلدين "مؤسساتية وراسخة، بغض النظر عن الحزب الذي ينتمي إليه الرئيس.

وأضافت ريما بنت بندر: أن "الشراكة الإستراتيجية بين البلدين، التي مر على تأسيسها 75 عامًا، عايشت تحديات وتقلبات كبرى في النظام الدولي من مواجهة المد السوفياتي، مرورًا بالأزمات النفطية المكررة وكذلك حرب الخليج".

ورأت السفيرة السعودية، أن أبرز عائق تواجهه في واشنطن يتمثل بـ "تغلُب الصورة النمطية وإصدار الأحكام البدائية"، إلا أنها أكدت على دورها في مخاطبة الجميع والتواصل معهم للحفاظ على علاقة البلدين.

وختمت ريما بنت بندر آل سعود، أول سفيرة سعودية بالخارج، بأن "أغلب من ينادي بمراجعة العلاقة السعودية - الأمريكية، ليسوا على اطلاع واضح على حقيقة جهود المملكة".

ويرى محللون، أنه في حال سقوط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وصعود الحزب الديمقراطي للحكم، فإن الولايات المتحدة ستعاقب السعودية على حرب اليمن، وتورط ولي عهدها محمد بن سلمان في قتل الصحفي جمال خاشقجي.