تقلبات جوية وانخفاض ملموس في درجات الحرارة على معظم المناطق ابتداءً من غد وحتى الخميس

حذّرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من استمرار التقلبات الجوية على بعض مناطق المملكة من يوم غدٍ الثلاثاء حتى الخميس القادم. وأبانت “الأرصاد” في توقعاتها أن التقلبات ستتمثل في هطول أمطار من خفيفة إلى غزيرة على بعض المحافظات بمناطق الرياض والمدينة المنورة والقصيم وحائل والحدود الشمالية والجوف وتبوك والشرقية.

وأشارت إلى أنه سيطرأ انخفاض ملموس في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة، يصحب ذلك نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار اعتباراً من الخميس القادم، ويُتوقع أن تكون درجات الحرارة في معدلاتها السنوية. كما تشير التوقعات إلى نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار (قد تصل سرعتها إلى 45 كلم/ ساعة) خاصة خلال النهار على الأجزاء الشرقية لمنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وعلى أجزاء من الرياض والشرقية والقصيم وحائل وتبوك والجوف والحدود الشمالية.