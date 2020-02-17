وفد الكونجرس الأمريكي يشيد بالنقلة النوعية لهيئة الترفيه

استقبلت الهيئة العامة للترفيه، وفدًا من مستشاري ومساعدي أعضاء الكونجرس الأمريكي؛ حيث كان في استقبالهم في مقر الهيئة، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية، غسان خان، وعدد من المسؤولين.
واطّلع الوفد خلال الزيارة، على ما تقوم به الهيئة العامة للترفيه من جهود أسهمت في تطوّر وحراك هذا القطاع الحيوي بالمملكة خلال السنوات الثلاث الماضية، وأشاد الوفد بالنقلة النوعية الكبيرة التي يشهدها قطاع الترفيه في السعودية، قبل توجه الوفد إلى زيارة منطقة الرياض بوليفارد.
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