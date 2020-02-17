بالصور.. وفد من مستشاري ومساعدي الكونجرس يلتقي الوزير الجبير

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، وفد من مستشاري ومساعدي أعضاء الكونجرس الأمريكي.
وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين في ظل مرور 75 عامًا على تأسيسها، وسبل تطويرها في العديد من المجالات، إضافة إلى بحث الأوضاع الإقليمية والدولية.
حضر اللقاء وكيل الوزارة لشؤون الدبلوماسية العامة فهد بن أسعد أبو النصر.
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