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بشرى سارة من هيئة الاتصالات بخصوص خاصية «الاتصال عبر واتساب»

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كشفت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات «تفعيل خاصية الاتصال عبر واتساب عقب انتهاء بعض الإجراءات المتعلّقة بها».

وأوضح مدير العلاقات العامة في هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، علي المطيري، أنه يجري حاليًّا حسم بعض الإجراءات التنظيمية الخاصة بالخدمة.

وأضاف المطيري لـ«الإخبارية» المشكلات في خاصية واتساب «سببها إجراءات تنظيمية تم العمل عليها» نافيًا «ضعف أو سوء سرعة الإنترنت في ‏غالبية مناطق المملكة».

واستدل على ذلك بتحسن ترتيب المملكة عالميًا ‏في سرعة الإنترنت من 47 بداية 2019 إلى المركز الـ13 ‏في نهاية 2019.‏

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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