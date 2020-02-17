بشرى سارة من هيئة الاتصالات بخصوص خاصية «الاتصال عبر واتساب»

كشفت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات «تفعيل خاصية الاتصال عبر واتساب عقب انتهاء بعض الإجراءات المتعلّقة بها».

وأوضح مدير العلاقات العامة في هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، علي المطيري، أنه يجري حاليًّا حسم بعض الإجراءات التنظيمية الخاصة بالخدمة.

وأضاف المطيري لـ«الإخبارية» المشكلات في خاصية واتساب «سببها إجراءات تنظيمية تم العمل عليها» نافيًا «ضعف أو سوء سرعة الإنترنت في ‏غالبية مناطق المملكة».

واستدل على ذلك بتحسن ترتيب المملكة عالميًا ‏في سرعة الإنترنت من 47 بداية 2019 إلى المركز الـ13 ‏في نهاية 2019.‏

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