بالفيديو.. نوري الحبتور: المتهمة بخطف «الخنيزي» لها علاقة بنجلي «نسيم»

طالب نوري الحبتور، والد الطفل «نسيم»، المختطف منذ 24 عامًا من على كورنيش الدمام، الجهات الأمنية بالضغط على خاطفة ابنه لتدلهم على موقعه، وأضاف «نوري» لـ«الإخبارية»، أن «المرأة المقبوض عليها، بتهمة اختطاف موسى الخنيزي العائد لعائلته بعد 20 عامًا من الاختطاف، يحدوني شعور بأنها هي التي خطفت ابني نسيم؛ لأنها تحمل مواصفات المتهمة نفسها التي أحاطتنا الشرطة بها والمتهمة باختطاف موسى».

وتابع «نوري»، لا يزال لدى أمل كبير في الله، إن ولدي نسيم حي يرزق ونناشد المسؤولين بالضغط على الخاطفة لتدلهم على موقعه، وقال: «أملي أن تفعل الجهات الأمنية ذلك، ويعود إليّ ابني الذي عاش معي عامًا وأربعة أشهر، فقط»، مشيرًا إلى أنه «نشر علامة موجودة بجسد ابنه»، متمنيًا أن تصل إليه تلك المعلومة.. ويعود لحضن العائلة.

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