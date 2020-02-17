لتمويل مشروعك.. هكذا تحصل على مليون ريال من بنك التنمية الاجتماعية

إذا تقاعدت عن عملك وتريد بدء مشروعك الخاص، يقدم بنك التنمية الاجتماعية عبر برنامج «حل» للتوطين، تمويلًا لـ12 نشاطًا من الأنشطة المستهدفة بالتوطين يبدأ من 50 ألفًا حتى مليون ريال.

وأوضح بنك التنمية الاجتماعية، الأنشطة المستهدفة بالتوطين، وهي: السيارات والدراجات النارية والملابس الجاهزة «أطفال ورجال»، والأثاث المنزلي والمكتبي الجاهز، والأواني المنزلية، وقطع غيار السيارات، وأنشطة النظارات، والأجهزة الكهربائية والإلكترونية، والأجهزة والمعدات الطبية، والسجاد بكافه أنواعه، والحلويات ومواد البناء والإعمار والساعات.

شروط الحصول على تمويل «حل» للتوطين من بنك التنمية الاجتماعية

وحدد بنك التنمية الاجتماعية شروط الحصول على تمويل «حل» للتوطين للرجال والنساء، منها أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وألا يقل العمر عن 21 عامًا ولا يزيد عن 65 عامًا، وألا يجمع بين طلبي تمويل من برامج البنك التمويلية.

واشترط بنك التنمية الاجتماعية أن يتفرغ طالب التمويل لتشغيل مشروعه أو تعيين مدير للمشروع سعودي ذي خبرة وكفاءة، وأن يسمح الوضع المالي والائتماني للمتقدم بالحصول على التمويل، ويكون ضمن المشاريع التي يمولها البنك.

ويجب على طالب التمويل تعبئة نماذج التقديم الخاصة بكل برنامج، واستكمال المتطلبات الأخرى المتعلقة بإتمام عملية التقييم المتبعة في البنك، إذ تتطلب الأنشطة المهنية مؤهلًا متخصصًا أو خبرة سنة في المجال يقبل بها بنك التنمية الاجتماعية.

ووفقًا لبنك التنمية الاجتماعية، فيجب أن يكون المشروع المراد تمويله ذا قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وأن يكون جديدًا لم يمض على تشغيله أكثر من 3 سنوات، أو يكون تحت التأسيس، وألا يتجاوز مبلغ التمويل مليون ريال، وتقديم ضمانات السداد بما لا يقل عن 50% من قيمة التمويل المطلوب، واجتياز المقابلة الشخصية ودفع الرسوم.

خطوات الحصول على تمويل «حل» للتوطين من بنك التنمية الاجتماعية

وأوضح بنك التنمية الاجتماعية، أنه يتم استقبال ومعالجة طلبات التمويل من خلال التعاون مع معهد ريادة للأعمال الوطنية، ويتم تحديد مواعيد الاستقبال والمعالجة بناءً على الآلية المتبعة في الجهة الراعية، وللتقديم اضغط هنا.

وتبدأ رحلة طالب التمويل بتقديم الطلب الإلكتروني ثم المقابلة الشخصية، و حضور دورة تدريبية، وإعداد خطة عمل للمشروع حتى توقيع العقد وصرف الدفعات في نهاية المطال، وفقًا لبنك التنمية الاجتماعية.

ضمانات الحصول على تمويل حل للتوطين من بنك التنمية الاجتماعية

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وأكد بنك التنمية الاجتماعية، أن طالب التمويل يجب أن يقدم سندات دفع تغطي قيمة التمويل بالإضافة إلى كفالة حضورية، وللبنك قبول أي ضمانات أخرى يراها مناسبة.

وأوضح بنك التنمية الاجتماعية، أن الكفالة الشخصية هي تعهد ملزم يقدمه للبنك شخص آخر غير المقترض بسداد القرض إذا توقف المقترض عن السداد في موعد الاستحقاق وفقًا لشروط الضمان.

وأضاف بنك التنمية الاجتماعية، أن الكفالة الشخصية يندرج تحتها أنواع عدة منها: كفالة الموظف الحكومي على رأس العمل لغيره، وكفالة المتقاعد لغيره، وكفالة الموظف بالقطاع الخاص، وكفالة مالك المؤسسة التجارية.

أما الضمان المالي فهو تعهد كتابي مقيد بزمن محدّد غير قابل للرجوع تصدره مؤسسة مالية معتمدة بدفع مبلغ معين أو قابل للتعيين للبنك دون قيد أو شرط، متى طلب منه ذلك خلال المدة المحددة في نص الضمان، ويحدد فيه الغرض الذي صدر من أجله، وفقًا لبنك التنمية الاجتماعية.

ووفقًا لبنك التنمية الاجتماعية، فإن الرهن العقاري هو أن يقوم المستفيد برهن أرض مملوكة له أو لغيره كضمان عن التمويل الممنوح أو جزء منه، كما هو مشروط في موافقة لجنة اعتماد التمويل.

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