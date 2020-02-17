هيئة النقل: يحق لمستأجري السيارات رفض التوقيع على عقود مخالفة

أكدت الهيئة العامة للنقل أن ما تم تداوله في الآونة الأخيرة من اشتراط بعض مكاتب التأجير توقيع تعهدات او إقرارات أو غيرها من الوثائق كملاحق لعقد التأجير وشرط لإتمام عملية التأجير، يخالف لائحة المنظمة للنشاط شكلًا ومضمونًا.

وأوضح مدير إدارة تأجير السيارات في الهيئة عبدالعزيز بن سعد العجمي أن مطالبة بعض مكاتب تأجير السيارات، المستأجرين بتوقيع تعهد أو إقرار يتضمن التزامات إضافية وغير منصفة على المستأجر يعد مخالفًا للائحة المنظمة للنشاط، فضلًا عن توقيع العقد دون موافقة الهيئة، ودون الالتزام باللائحة المنظمة للنشاط.

وبيَّن العجمي أن مكتب التأجير ملزم بالتأجير إذا توفر لدى المستأجر هوية معتمدة (وطنية- إقامة-جواز سفر) بالإضافة إلى رخصة قيادة وبطاقة ائتماني، وتطابق شروط التغطية التأمينية على المستأجر وفق وثيقة التأمين الخاصة بالمركبة، وأنه في حال توفرت هذه الشروط لا يجوز الامتناع مطلقًا عن التأجير أو اشتراط التوقيع على أي أوراق أو تعهدات أخرى لإتمام عملية التأجير.

وأفاد أنه بالإضافة إلى إصدار اللائحة الجديدة التي أسهمت في تنظيم النشاط ومراعاة حقوق طرفي العقد، فإن الهيئة تعمل على العديد من المشاريع والمبادرات لحفظ حقوق جميع أطراف عملية التأجير التي سيتم الإعلان عنها قريبا فور اعتمادها وإقرارها، داعيًا المستأجرين إلى الامتناع عن توقيع أي مستندات إضافية بخلاف العقد وملحق الحالة الفنية للمركبة حفاظًا على حقوقهم، وفي حالة اشتراط أي من مكاتب التأجير ذلك فعلى المستأجر الإبلاغ على الرقم (938).

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