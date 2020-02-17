الأرصاد تعلن «طقس الثلاثاء»: سحب رعدية ورياح نشطة على 7 مناطق

حذّرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من هبوب رياح مثيرة للأتربة وتكوّن سحب رعدية ممطرة، غدًا الثلاثاء، في سبع مناطق بالمملكة، وأضافت «هيئة الأرصاد» في بيان، عبر موقعها الإلكتروني، أن الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية والأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة تشهد نشاطًا في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي يمتد تأثيرها على شمال وشمال غرب المملكة.
وتوقعت الهيئة، تكوّن سحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على حائل والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية وأجزاء من الحدود الشمالية، الجوف وتبوك، فضلًا عن تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على أجزاء من شمال وشرق المملكة.
وحول البحر الأحمر، توقعت الهيئة هبوب رياح سطحية، شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-40 كم/ساعة تصل إلى 48 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف المتر، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على النصف الجنوبي.
أما الخليج العربي فيشهد رياح سطحية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة العظمى والصغرى بالدرجة المئوية
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